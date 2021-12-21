Минпромторг предлагает ограничить 10% наценку дилеров при продаже новых авто

По данным СМИ, Министерство промышленности и торговли обсуждает возможность ограничения максимальной наценки официального дилера при продаже нового автомобиля до 10%. Переговоры проводятся с «Российскими автомобильными дилерами» (РОАД) и объединением автопроизводителей.

«Даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут ограничивать наценку на новые автомобили 10%», - приводит ТАСС слова источника в Минпромторге.

Сообщается, что такая наценка продолжит оставаться выгодной для автодилеров. Несмотря на ограничения в виде рекомендованных розничных цен, дилеры продают автомобили с крайне дорогими дополнительными опциями.

«Норма прибыли автопроизводителей - 5-6%. Считается, что норма наценки у официального дилера на новый автомобиль составляет 7-10%. Это позволяет официальному дилерскому бизнесу иметь приемлемую маржу», - говорит источник в министерстве.

Ранее упоминалось, что дефицит на автомобильном рынке, вызванный пандемией и проблемами с поставками комплектующих, развязал руки дилерам. Они отказываются продавать машины без дополнительного оборудования.