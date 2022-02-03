Появились кадры бокового столкновения поездов на юго-востоке Москвы

В Сети появились кадры столкновения двух поездов, произошедшего на юго-востоке Московской железной дороги. Сообщается, что в 01:50 в Московско-Курском регионе на станции Люблино-Сортировочное столкнулись два поезда.

«На ст. Люблино-Сортировочное при осаживании 63-х вагонов с тепловозом Лихоборы-Окружные машинист того же депо на 7-м "Г" пути допущен проезд запрещающего показанием светофора ПГ-7 с последующим боковым столкновением с маневровым составом следующим по 3-му "Г" пути и сходом вагонов. Пострадавший - составитель поездов и работник ВОХР, движение по станции не прерывается», - приводится информация в аккаунте vse_o_vagone в Instagram.

Ранее сообщалось о столкновении в юго-восточной части столицы шести вагонов товарного поезда. В результате происшествия пострадали два человека. Инцидент произошел недалеко от станции МЦД-2 «Перерва», вблизи здания по адресу Иловайская улица, 16.