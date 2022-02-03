Шесть товарных вагонов сошли с рельсов в Москве: двое пострадавших

В юго-восточной части столицы шесть вагонов товарного поезда сошли с рельсов. В результате происшествия пострадали два человека.

Инцидент произошел недалеко от станции МЦД-2 «Перерва», вблизи здания по адресу Иловайская улица, 16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В настоящее время устанавливаются причины аварии на железной дороге.