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России предрекают третье место на ОИ-2022

Марина Крижановская
08:43 03.02.2022
Сообщается, что российская олимпийская сборная может занять 3 место, завоевав 10 золотых медалей.
России предрекают третье место на ОИ-2022
© Фото: Vegard GrÃ˜Tt, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Американская аналитическая компания Gracenote сделала прогноз о результатах российской олимпийской сборной в предстоящих Олимпийских играх в Пекине. По расчетам компании, Россия займет третье место, выиграв 10 золотых медалей, а также 12 серебряных и 8 бронзовых.

«Россия завоюет 10 золотых медалей и займет третье место в медальном зачете, уступив Норвегии и Германии», - сообщает компания.

Канал отмечает, что на Олимпиаде в Пченчхане российская сборная установила национальный антирекорд. Тогда было завоевано лишь 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей, благодаря чему сборная России опустилась на 13 место в медальном зачете.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что богатый опыт позволит Китаю провести Олимпиаду-2022 на высочайшем уровне. Такое мнение выразил российский лидер в статье, написанной президентом для китайского агентства «Синьхуа».

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