России предрекают третье место на ОИ-2022

Американская аналитическая компания Gracenote сделала прогноз о результатах российской олимпийской сборной в предстоящих Олимпийских играх в Пекине. По расчетам компании, Россия займет третье место, выиграв 10 золотых медалей, а также 12 серебряных и 8 бронзовых.

«Россия завоюет 10 золотых медалей и займет третье место в медальном зачете, уступив Норвегии и Германии», - сообщает компания.

Канал отмечает, что на Олимпиаде в Пченчхане российская сборная установила национальный антирекорд. Тогда было завоевано лишь 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей, благодаря чему сборная России опустилась на 13 место в медальном зачете.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что богатый опыт позволит Китаю провести Олимпиаду-2022 на высочайшем уровне. Такое мнение выразил российский лидер в статье, написанной президентом для китайского агентства «Синьхуа».