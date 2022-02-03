Путин выразил уверенность, что богатый опыт позволит Китаю провести ОИ на высочайшем уровне
Богатый опыт организации представительных международных соревнований, имеющийся у КНР, позволит стране провести предстоящие Олимпийские игры на высочайшем уровне. Такое мнение выразил российский лидер Владимир Путин в статье, написанной президентом для китайского агентства «Синьхуа».
Как заявил глава РФ, Китай проделал большую работу в ходе подготовки к зимней Олимпиаде и Паралимпиаде в Пекине.
«Убежден, что накопленный в КНР богатый опыт безупречной организации представительных международных состязаний позволит провести этот праздник мирового спорта на самом высоком уровне», - приводятся слова из статьи Путина на сайте Кремля.
В преддверии будущих состязаний, старт которых произойдет со дня на день, президент Российской Федерации пожелал спортсменам сборных РФ и КНР новых рекордов и впечатляющих результатов на Играх.