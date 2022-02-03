Экипаж тральщика «Магомед Гаджиев» отразил «воздушный удар» на Каспии

На Каспии экипаж тральщика «Магомед Гаджиев» обеспечил боевую живучесть корабля у родного пирса. Моряки отразили воздушный удар условного противника – это важный экзамен перед выходом корабля в море.

Зенитчики отработали поражение целей из арт-установок АК-630. Были и другие вводные – сдача нормативов по противопожарной безопасности, а также дезинфекция помещений тральщика в условиях биологического и химического заражения.

Следующий этап боевой подготовки экипажей Каспийской флотилии – выход в море с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям. Они запланированы на март.

В январе экипаж «Магомеда Гаджиева» был поднят по тревоге. Личный состав корабля прошел проверку готовности и провел занятия по оперативной и боевой подготовке.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов