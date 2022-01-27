Проверка готовности: экипаж тральщика «Магомед Гаджиев» поднят по тревоге на Каспии

Экипаж базового тральщика Каспийской флотилии «Магомед Гаджиев» был поднят по тревоге. Личный состав корабля прошел проверку готовности и провел занятия по оперативной и боевой подготовке.

Задача экипажа - отработать противодиверсионные задачи, а также поиск и уничтожение подводных сил условного противника. После получения задач моряки заняли места несения службы и проверили работоспособность двигателей и генераторов.

В это же время небольшой вооруженный отряд провел разведку вокруг корабля, а водолазы проверили корпус на наличие на нем взрывчатки. Финальным этапом стала проверка орудий и технического состояния тральщика вахтенным офицером. По результатам проверки экипаж «Магомеда Гаджиева» получил положительную оценку за успешное выполнение задач.

Между тем экипажи боевых кораблей Балтийского флота приступили к артиллерийским стрельбам в рамках масштабных учений ВМФ. Малые ракетные корабли «Мытищи», «Одинцово» и «Зеленый дол» уничтожили воздушные мишени.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Андрей Работнов