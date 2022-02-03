Посольство РФ: поставки оружия США подталкивают украинских реваншистов к военному решению
Посольство Российской Федерации в Соединенных Штатах прокомментировало желание американских властей поддерживать Украину своим оружием. Российская сторона полагает, что поставки оружия США на Украину подталкивают реваншистов к военному решению в Донбассе.
«Поставки американского оружия украинским реваншистам только подталкивают их к военному решению проблемы Юго-Востока страны», - отметило российское посольство в Facebook.
Отвечая на комментарий пресс-секретаря госдепартамента США Неда Прайса о необходимости продолжения реализации Минских соглашений, посольство России сообщило, что рассматривает это как «позитивный сигнал».
«Вместе с тем отмечаем продолжающиеся попытки переложить проблему с "больной головы на здоровую" и обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей», - пишет посольство России в США.
Дипмиссия снова напомнила американским коллегам, что «Россия не является стороной конфликта».
«Поэтому главная задача - заставить украинские власти выполнять свои обязательства. Ждем конкретных действий от Вашингтона в работе с Киевом», - приводится информация в официальном аккаунте посольства России.
Ранее, во время брифинга 2 февраля, руководитель пресс-службы Госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон продолжает рассматривать Минские договоренности как план мирного урегулирования на юго-востоке Украины.