Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Маскировка «Ярсов» и слаженность действий: как проходят тренировки ракетчиков в лесах под Иваново

Олег Лавров
08:00 03.02.2022
Три недели в лесах проведут ракетчики Тейковского соединения РВСН. В Ивановской области на маршруты боевого патрулирования вышли пусковые установки грунтовых комплексов «Ярс».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Все колесные тягачи Тейковской ракетной дивизии оснащены системой автоподкачки шин. Но, даже если она выйдет из строя, машины продолжат движение. По просьбе съемочной группы «Звезды» они преодолели марш десять километров на двух проколотых передних колесах, что только подтверждает, что тяжелым машинам, которые выходят на боевое дежурство, в такой ситуации остановки для ремонта не нужны.

Перед тем, как выйти на маршрут патрулирования, ракетчики обязательно проводят разведку назначенных районов. Инженеры ищут опасные сюрпризы на пути следования, а при обнаружении уничтожают их. Разведчики из подразделения РХБЗ решают свои задачи – внимательно проверяют, заражена местность или нет. Возможными непрошеными гостями, засадами и прочими неприятностями занимаются боевые расчеты противодиверсионных машин «Тайфун-М».

Прибыв в район патрулирования, ракетчики тут же приступают к оборудованию полевых позиций: приводят ракетные комплексы в боевое положение, маскируют все машины и агрегаты, выставляют охранение. Из штаба поступает новая вводная – полевую позицию необходимо быстро замаскировать. Авторазливочная станция АРС-14, заправленная дымовой смесью за одну минуту покрывает площадь в один квадратный километр.

С высоты птичьего полета хорошо видно, как белое пятно медленно расползается по зимнему лесу. На таком морозе дым ложится низко и прячет весь полевой лагерь от чужих глаз. По периметру полевые позиции оснащают датчиками системы обнаружения, которые улавливают любое движение. Если засекли неприятеля, огонь открывают незамедлительно.

На полевой позиции ПГРК «ЯРС» сопровождает машина обеспечения. Военнослужащие сейчас как раз заканчивают ее маскировку. Поднимается по лестнице. Попадаем в жилой блок, рассчитанный на восемь человек.

Жилые отсеки очень напоминают купе вагонов в поездах. На маршрутах боевого патрулирования ракетчики проведут три недели. За это время еще не раз сменят полевые позиции. Отработают слаженность действий по свертыванию и развертыванию агрегатов. После того как наши герои вернутся в часть, на маршруты боевого патрулирования, в леса Нечерноземья выйдут стратеги из соседнего ракетного полка.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:28 В стране и мире
В Роспотребнадзоре спрогнозировали дальнейший рост заболеваемости COVID-19
05:12 Армия
Видео
Пилоты МиГ-31 ЗВО отработали навыки на авиатренажерах и реальных истребителях под Тверью
04:49 В стране и мире
Песков назвал переброску войск США в Европу доказательством того, что РФ есть о чем беспокоиться
03:46 В стране и мире
Видео
Шесть товарных вагонов сошли с рельсов в Москве: двое пострадавших
03:30 В стране и мире
Путин рассказал об общих взглядах с лидером КНР Си Цзиньпином
Популярное
Путин рассказал о своих любимых видах спорта
Видео
Опубликовано видео драки инспектора ДПС и сотрудницы угрозыска в Петербурге
Видео
Представитель судовладельца сообщил, что затонувший в Зарубино краболов был технически исправен
Видео
Шойгу сообщил, что войска ВВО преодолели до 10 тысяч километров в ходе проверки сил РФ и Белоруссии
Видео
Огромный разлом образовался на берегу Черного моря
Видео
Артиллерийская «симфония» в горах Латакии: в САР прошли учения горно-штурмовых подразделений
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.