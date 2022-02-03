Маскировка «Ярсов» и слаженность действий: как проходят тренировки ракетчиков в лесах под Иваново

Все колесные тягачи Тейковской ракетной дивизии оснащены системой автоподкачки шин. Но, даже если она выйдет из строя, машины продолжат движение. По просьбе съемочной группы «Звезды» они преодолели марш десять километров на двух проколотых передних колесах, что только подтверждает, что тяжелым машинам, которые выходят на боевое дежурство, в такой ситуации остановки для ремонта не нужны.

Перед тем, как выйти на маршрут патрулирования, ракетчики обязательно проводят разведку назначенных районов. Инженеры ищут опасные сюрпризы на пути следования, а при обнаружении уничтожают их. Разведчики из подразделения РХБЗ решают свои задачи – внимательно проверяют, заражена местность или нет. Возможными непрошеными гостями, засадами и прочими неприятностями занимаются боевые расчеты противодиверсионных машин «Тайфун-М».

Прибыв в район патрулирования, ракетчики тут же приступают к оборудованию полевых позиций: приводят ракетные комплексы в боевое положение, маскируют все машины и агрегаты, выставляют охранение. Из штаба поступает новая вводная – полевую позицию необходимо быстро замаскировать. Авторазливочная станция АРС-14, заправленная дымовой смесью за одну минуту покрывает площадь в один квадратный километр.

С высоты птичьего полета хорошо видно, как белое пятно медленно расползается по зимнему лесу. На таком морозе дым ложится низко и прячет весь полевой лагерь от чужих глаз. По периметру полевые позиции оснащают датчиками системы обнаружения, которые улавливают любое движение. Если засекли неприятеля, огонь открывают незамедлительно.

На полевой позиции ПГРК «ЯРС» сопровождает машина обеспечения. Военнослужащие сейчас как раз заканчивают ее маскировку. Поднимается по лестнице. Попадаем в жилой блок, рассчитанный на восемь человек.

Жилые отсеки очень напоминают купе вагонов в поездах. На маршрутах боевого патрулирования ракетчики проведут три недели. За это время еще не раз сменят полевые позиции. Отработают слаженность действий по свертыванию и развертыванию агрегатов. После того как наши герои вернутся в часть, на маршруты боевого патрулирования, в леса Нечерноземья выйдут стратеги из соседнего ракетного полка.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов