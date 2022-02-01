Военнослужащие Тейковского соединения РВСН отразили атаку численно превосходящего «врага» под Иваново

Военнослужащие Тейковского соединения отразили атаку превосходящего по численности условного противника на учениях в Ивановской области.

По легенде учений, диверсанты заминировали маршрут боевого патрулирования подразделений РВСН. Для того чтобы обнаружить условного противника, провести инженерную и химическую разведку, военнослужащие использовали беспилотники.

Ракетчики навязали диверсионной группе бой на своих условиях и нейтрализовали ее. Военнослужащие также выполнили задание по скрытному перемещению подразделений РВСН. Благодаря густому аэрозольному облаку техника незаметно вышла из района.

Ранее сообщалось, что ракетные комплексы «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области. Там стартовали учения РВСН. Стратегическим ракетчикам необходимо было совершить марш протяженностью около 100 километров, вывести пусковые установки на полевые позиции и замаскировать их.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Кирилл Ховрин