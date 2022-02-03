Российские миротворцы посетили пьесу «Лунное чудовище» в драматическом театре в Степанакерте

Российские миротворцы посетили Степанакертский драматический театр. Актеры представили на сцене пьесу американского драматурга Ричарда Калиноски «Лунное чудовище» об армянских иммигрантах в Америке. Перебравшись на другой континент, главные герои пытаются начать жить заново. «Лунное чудовище» – жизнеутверждающая история, где автор призывает искать светлое во всем, что нас окружает.

«Хочется выразить благодарность драматическому театру города Степанакерт за такой спектакль, во время которого нас неоднократно просто пробивало на эмоции, всем спасибо! У молодого актера большее будущее», - рассказала представительница российского миротворческого контингента Владислава Альховская.

Степанакертский государственный драматический театр имени В. Папазяна основан в 1932 году. В 1936–1989 гг. носил имя Максима Горького, с 1989 года носит имя Ваграма Папазяна. В театре было показано более 300 спектаклей, которые были представлены не только в Нагорном Карабахе, но и в других регионах.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы обеспечили безопасный транзит гуманитарных колонн в Нагорном Карабахе. Военные полицейские сопроводили колоны из порядка 20 единиц автомобильной техники со строительными материалами и продовольствием по маршруту Мадагиз – Гетаван – Ванк и обратно.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов