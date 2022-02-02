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Российские миротворцы обеспечили безопасный транзит гуманитарных колонн в Нагорном Карабахе

03:00 02.02.2022
Российские военные полицейские сопроводили колоны из порядка 20 единиц автомобильной техники со строительными материалами и продовольствием по маршруту Мадагиз – Гетаван – Ванк и обратно.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасное сопровождение двух азербайджанских автомобильных колонн с гуманитарным грузом по территории Нагорного Карабаха, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня, силами подразделения военной полиции обеспечивалась безопасность прохождения колоны по маршруту Мадагиз – Ванк. Данный маршрут проходит по горной местности, что требует повышенного внимания от водителей транспортных средств и экипажей сопровождения. Протяженность маршрута составляет 42 километра, было сопровождено около 20 единиц техники в оба направления», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Михаил Кириленко.

Отмечается, что на данном маршруте автоколонна пересекала три наблюдательных поста, которые обеспечивают безопасность автомобилей в своей зоне.

Всего за первый месяц текущего года российские миротворцы обеспечили безопасное прохождение более 40 автомобильных колонн из Азербайджана через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, а также по маршрутам Шуша - Красный базар - Каджар и Мадагиз - Гетаван - Ванк и в обратных направлениях.

Российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 27 наблюдательных постах. Все посты оборудованы современными уличными купольными камерами видеонаблюдения, а также современными светодиодными прожекторами и источниками бесперебойного электропитания.

В ночное время суток, российские бойцы экипируются в костюмы «Ратник» со светоотражающими элементами.

Данная экипировка включает десятки подсистем, в том числе несколько видов тепловизионных прицелов, автомат, пулемет или снайперскую винтовку, планшет, боевой защитный комплект 6Б49, систему управления «Стрелец», видеокамеры и другое.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов

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