Песков назвал переброску войск США в Европу доказательством того, что РФ есть о чем беспокоиться

Переброска американских войск в Европу является доказательством того, что у России есть причины для беспокойства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«США де-факто продолжают нагнетать напряженность в Европе. Решение США о переброске войск является лучшим доказательством того, что мы, как Россия, имеем объективные причины для беспокойства», - цитирует слова Пескова ТАСС со ссылкой на CNN.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал неоправданным деструктивным шагом решение Соединенных Штатов о переброске американских военнослужащих на территорию Европы.