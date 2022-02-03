Песков назвал переброску войск США в Европу доказательством того, что РФ есть о чем беспокоиться
По словам пресс-секретаря российского лидера, Вашингтон продолжает нагнетать напряженность в Европе.
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Переброска американских войск в Европу является доказательством того, что у России есть причины для беспокойства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«США де-факто продолжают нагнетать напряженность в Европе. Решение США о переброске войск является лучшим доказательством того, что мы, как Россия, имеем объективные причины для беспокойства», - цитирует слова Пескова ТАСС со ссылкой на CNN.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал неоправданным деструктивным шагом решение Соединенных Штатов о переброске американских военнослужащих на территорию Европы.