«Деструктивный шаг»: в МИД РФ прокомментировали решение США о переброске войск в Европу

Решение Соединенных Штатов о переброске американских военнослужащих на территорию Европы является неоправданным деструктивным шагом. Соответствующее мнение высказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, действия, на которые идут США, ведут к нарастанию военной напряженности.

«Никем не оправданные, деструктивные шаги, они усиливают военную напряженность, сужают поле для политических решений», - указал замглавы российского МИД в беседе с «Интерфаксом».

Грушко добавил, что подобная ситуация, при этом, весьма выгодна украинским властям, так как дает им прекрасную возможность «и дальше безнаказанно саботировать минские договоренности».

Ранее в Пентагоне заявили, что намерены в ближайшее время направить в Румынию, Германию и Польшу дополнительные воинские подразделения. В виде подкрепления в Европу отправятся около двух тысяч военных США.