Российские ученые научились определять три подвида штамма «омикрон»
Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили о разработке новой методики, которая позволяет определить три подвида штамма коронавируса «омикрон», в том числе ВА.2.
«В ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора разработана новая лабораторная методика, направленная на определение трех линий штамма "омикрон" коронавируса SARS-CoV-2. Данная разработка существенно расширяет арсенал инструментов мониторинга эпидемиологической ситуации, созданных учеными ЦНИИЭ», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Отмечается, что новая разработка позволит своевременно реагировать на изменения эпидемиологической ситуации.
Ранее сообщалось, что в Чехии зафиксированы первые случаи заражения людей новым подвидом омикрон-штамма коронавируса - BA.2.
Как полагают ученые, новый вариант BA.2 распознать труднее, чем первоначальную версию «омикрона».