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Российские ученые научились определять три подвида штамма «омикрон»

Алиса Кононенко
04:26 03.02.2022
Новая методика в том числе позволяет определить подвид ВА.2.
Российские ученые научились определять три подвида штамма «омикрон»
© Фото: pexels.com
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Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили о разработке новой методики, которая позволяет определить три подвида штамма коронавируса «омикрон», в том числе ВА.2.

«В ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора разработана новая лабораторная методика, направленная на определение трех линий штамма "омикрон" коронавируса SARS-CoV-2. Данная разработка существенно расширяет арсенал инструментов мониторинга эпидемиологической ситуации, созданных учеными ЦНИИЭ», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что новая разработка позволит своевременно реагировать на изменения эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что в Чехии зафиксированы первые случаи заражения людей новым подвидом омикрон-штамма коронавируса - BA.2.  

Как полагают ученые, новый вариант BA.2 распознать труднее, чем первоначальную версию «омикрона». 

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