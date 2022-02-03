Путин рассказал об историческом максимуме товарооборота с Китаем в 2021 году

По итогам 2021 года товарооборот России и Китая достиг исторического максимума и составил 140 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.

«По итогам 2021 года взаимный товарооборот вырос более чем на треть, превысив рекордный показатель – 140 миллиардов долларов. Уверенно движемся к поставленной цели – довести объем торговли до 200 миллиардов долларов в год», - говорится в статье российского лидера для информационного агентства «Синьхуа», опубликованной на сайте Кремля.

Президент РФ также отметил, что обе страны реализуют ряд важных инициатив в сферах инвестиций, производства, и агропромышленности.

«В частности, в "портфеле" Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству – 65 проектов на сумму свыше 120 миллиардов долларов. Речь идет о взаимодействии в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры, сельское хозяйство», - написал Владимир Путин.

Ранее в этой же публикации российский лидер сообщил, что Россия и Китай расширяют практику расчетов в национальных валютах и формируют механизмы, нивелирующие влияние санкций.