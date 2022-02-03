Президент РФ заявил о расширении практики расчетов в нацвалютах с Китаем
Об этом российский лидер написал в своей статье для китайского информационного агентства «Синьхуа».
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Россия и Китай расширяют практику расчетов в национальных валютах и формируют механизмы, нивелирующие влияние санкций, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Последовательно расширяем практику расчетов в национальных валютах, формируем механизмы, позволяющие нивелировать негативное влияние односторонних санкций», - говорится в статье российского лидера для информационного агентства «Синьхуа», опубликованной на сайте Кремля.
Ранее в этой же публикации российский лидер выразил мнение, что РФ и КНР играют важную стабилизирующую роль в современной международной обстановке, способствуют демократизации системы отношений.