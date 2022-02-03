Путин рассказал об общих взглядах с лидером КНР Си Цзиньпином

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что его взгляды на решение мировых проблем во многом схожи с взглядами его китайского коллеги Си Цзиньпина. Президент отметил, что давно знаком с лидером КНР, и назвал себя с политиком «добрыми друзьями».

«Мы давно знакомы с председателем Си Цзиньпином и, как добрые друзья и политики, у которых во многом общие взгляды на решение мировых проблем, тесно и часто общаемся», - высказался он в интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях. В данном документе будут отражены общие взгляды Москвы и Пекина на основные мировые проблемы и, в частности, на актуальные сейчас вопросы безопасности.