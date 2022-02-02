Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях

Президент России Владимир Путин и глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях, которые вступают в новую эпоху. Об этом сообщил помощник главы Российского государства Юрий Ушаков. По его словам, лидеры стран также проведут беседу тет-а-тет.

«К переговорам заранее подготовлено совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, о глобальном устойчивом развитии. В этом совместном заявлении будут отражены общие взгляды России и Китая на важнейшие мировые проблемы, включая и вопросы безопасности», - цитирует РИА Новости слова Ушакова.

Формат общения один на один позволит сторонам обсудить наиболее важные международные и двусторонние проблемы и вопросы «максимально откровенно и доверительно», говорит помощник российского президента. Кроме того, по словам Ушакова, вечером в соответствии с программой Владимир Путин примет участие в церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация и Китай выступают против политизации спорта и демонстративных бойкотов. Об этом российский лидер сказал, обращаясь к российским спортсменам - членам олимпийской сборной перед их отъездом в Пекин.