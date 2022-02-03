Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне партнерства РФ и КНР

РФ и КНР вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства, изменили его масштаб и создали условия для движения вперед, считает президент РФ Владимир Путин.

«Хочу еще раз повторить: заложенные нами в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве идеи позволили нашим странам выйти на беспрецедентно высокий уровень партнерства, качественно изменили его характер и масштаб, создали условия для дальнейшего совместного движения вперед», - заявил российский лидер в интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее в своей статье для китайского информационного агентства «Синьхуа» Владимир Путин заявил, что сотрудничество РФ и КНР основано на равноправии, учете взаимных интересов, свободе от политической и идеологической конъюнктуры и пережитков.