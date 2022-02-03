В стране и мире Путин заявил о равноправном сотрудничестве России и Китая Алиса Кононенко Такое мнение российский лидер выразил в своей статье для китайского информационного агентства «Синьхуа». © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Сотрудничество РФ и КНР основано на равноправии, учете взаимных интересов, свободе от политической и идеологической конъюнктуры и пережитков, заявил президент РФ Владимир Путин. «Основные принципы и ориентиры совместной работы наши страны определили в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, двадцатилетие подписания которого мы отметили в минувшем году. Прежде всего – это равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого», - говорится в статье российского лидера для информационного агентства «Синьхуа», опубликованной на сайте Кремля. Помимо этого президент РФ отметил, что Россия и КНР являются близкими соседями, которые связанные многовековыми традициями дружбы и доверия. «Мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее», - написал Владимир Путин. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях, которые вступают в новую эпоху. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика