Президент РФ заявил о стабилизирующей роли России и Китая в международной обстановке
Об этом российский лидер написал в своей статье для китайского информационного агентства «Синьхуа».
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РФ и КНР играют важную стабилизирующую роль в современной международной обстановке, способствуют демократизации системы отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
«Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной, далеко не простой, международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер», - говорится в статье российского лидера для информационного агентства «Синьхуа», опубликованной на сайте Кремля.
В этой же статье российский лидер заявил, что сотрудничество обеих стран основано на равноправии, учете взаимных интересов, свободе от политической и идеологической конъюнктуры и пережитков.