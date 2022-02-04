Российские космонавты обратились к олимпийцам с борта МКС

Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров обратились к спортсменам РФ, которым предстоит принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине. Видеообращение было записано прямо с борта Международной космической станции.

«Совсем скоро мир будет с замиранием сердца следить за спортивными баталиями в зимнем Пекине», - отметил Шкаплеров.

Он указал, что члены экипажа российского сегмента МКС не останутся в стороне и, как и огромное число болельщиков в десятках стран мира, будут следить за Олимпиадой.

Дубров от лица наших космонавтов пожелал спортсменам РФ успехов, побед и новых рекордов на соревнованиях. Он также заверил, что в памяти навсегда останется то, с какими флагами российских олимпийцев будут встречать по возвращении на Родину.

«Пусть в вашем сердце всегда звучит гимн нашей страны», - указал космонавт.

Напомним, что торжественная церемония открытия Олимпийских игр - 2022 в Пекине состоится в пятницу, 4 февраля. На ней флаг Олимпийского комитета РФ будут нести хоккеист, чемпион Олимпиады 2018 года Вадим Шипачев и конькобежка, серебряный призер Игр 2014 года Ольга Фаткулина.