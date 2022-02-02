Солдат ВСУ признал, что Украина нарушает минские договоренности

Военнослужащий Вооруженных сил Украины заявил, что страна нарушает минские договоренности, в частности, запрет на применение тяжелого вооружения на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом он заявил корреспонденту телеканала CNN, отвечая на соответствующий вопрос.

«Вам не нужно видеть (тяжелое вооружение. - Прим. ред). И врагу не нужно видеть. Но у нас все есть», - сказал солдат.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что украинские власти стягивают тяжелое вооружение и технику на подконтрольную Киеву территорию Донбасса. Он уточнил что данные действия пытаются скрыть от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.