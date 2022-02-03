США начали переброску дополнительных войск в Европу

СМИ сообщают о начале переброски дополнительных американских войск в Европу военно-транспортными самолетами США.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS, около 2000 военнослужащих американской армии вылетели днем на самолетах C-17 Globemaster из воинской части Форт-Брэгг в штате Северная Каролина.

Сообщается, что основная масса военных будет базироваться в Польше, а остальных временно разместят в Германии. Несмотря на то, что переброска осуществляется в рамках ответа Вашингтона на напряженность ситуации вокруг Украины, в эту страну США военных отправлять не планируют.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о переброске дополнительных воинских подразделений в Румынию, Польшу и Германию.