Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $89 за баррель впервые с 2014 года

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent вновь растет. Впервые с октября 2014 года цена превысила $89.

Так, торги на лондонской бирже ICE зафиксировали цену $89,02 за баррель. Таким образом, цена выросла на 1,73%. Информация торговой площадки предоставлена агентством ТАСС на 04:48 по московскому времени.

Ранее, во вторник 18 января стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE достигла $87 за баррель. По данным на 05:22 мск, она росла на 0,54%.