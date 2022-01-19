Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $89 за баррель впервые с 2014 года
Так, торги на лондонской бирже ICE зафиксировали цену $89,02 за баррель.
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Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent вновь растет. Впервые с октября 2014 года цена превысила $89.
Так, торги на лондонской бирже ICE зафиксировали цену $89,02 за баррель. Таким образом, цена выросла на 1,73%. Информация торговой площадки предоставлена агентством ТАСС на 04:48 по московскому времени.
Ранее, во вторник 18 января стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE достигла $87 за баррель. По данным на 05:22 мск, она росла на 0,54%.