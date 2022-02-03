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На Кубани в двух районах введен режим ЧС из-за подъема уровня воды в реке

Алиса Кононенко
02:20 03.02.2022
Пострадали Северский и Красноармейский районы Краснодарского края.
© Видео: krasnoarmeisky_admin, Instagram © Фото: krasnoarmeisky_admin, Instagram
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В Красноармейском и Северском районах Краснодарского края из-за подъема уровня воды в реке Убинке введен режим ЧС.

«В Северском районе ввели режим ЧС. В школах развернули пункты временного размещения. По данным наблюдателя гидропоста Северская, уровень воды в реке Убинка достиг неблагоприятных отметок, подъем продолжается», - цитирует ТАСС сообщение оперативного штаба Краснодарского края.

Сообщается о подтоплении 87 дворовых территорий в станицах Северской, Азовской и Смоленской, и в поселках Афипский и Ильский. Также продолжается подъем воды в реке Абин в Абинском районе.

«Особенность нашего района такова, что система ливнеотведения тесно связана с оросительной системой, что препятствует оттоку воды. Поэтому необходимо в первую очередь понизить уровень воды в канале К-1, Ангелинском ерике и Джерелиевском главном коллекторе. Для этого будут задействованы насосные станции Краснодарского филиала ФГБУ "Кубаньмелиоводхоз"», - сообщили в Instagram главы администрации Красноармейского района.

Режим ЧС будет сохранятся до нормализации ситуации в районе, в настоящий момент продолжается работа во всех населенных пунктах.

Напомним, в конце декабря прошлого года на Кубани затопило множество участков  на протяжении района Анапа - Новороссийск - Джубга.  

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