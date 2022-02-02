Попова заявила, что в России выявили подвид «омикрона» BA.2

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России зафиксированы случаи заболевания подвидом омикрон-штамма коронавирусной инфекции BA.2. Она также добавила, что сведения от нескольких государств говорят о более высокой заразности данного подвида.

«Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена, и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан», - сказала глава ведомства во время координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ.

Кроме того, в ходе совета Попова заявила, что 70% заболевших омикрон-штаммом коронавируса не проходили вакцинацию. Глава Роспотребнадзора отметила, что практически половина заболевших коронавирусом в РФ находятся в Москве, Подмосковье или Санкт-Петербурге.