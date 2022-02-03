В Пентагоне сообщили, что не менее трех гражданских погибли при ликвидации главаря ИГ*

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что как минимум три гражданских лица погибли при ликвидации военнослужащими США главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши в Сирии. По его словам, еще свыше десяти гражданских были благополучно выведены из здания, в котором укрывался боевик. В числе погибших - жена и дети главаря ИГ*.

«Трусливые действия Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши привели к трагической гибели трех невинных мирных людей», - цитирует ТАСС слова Кирби с брифинга.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что в ходе американской спецоперации в Сирии был ликвидирован один из лидеров террористической организации «Исламское государство»* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Как сообщила пресса со ссылкой на американского чиновника, в ходе операции главарь активировал взрывное устройство, что привело к потерям среди гражданских - среди них были женщины и дети.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.