Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат от коронавируса

Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения коронавирусной инфекции под названием «Молнупиравир». В Государственном реестре лекарственных препаратов уточняется, что препарат будут выпускать в капсулах по 200 и 400 миллиграммов.

«Дата государственной регистрации: 03.02.2022. Международное непатентованное наименование: "Молнупиравир"», - сказано в реестре.

Ранее директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в скором времени на территории России стартует набор детей в возрасте от шести до 11 лет включительно для тестирования вакцины против COVID-19. Перед этим в Москве стартовала кампания по вакцинации подростков от 12 до 17 лет от коронавируса.