Гинцбург рассказал, когда начнется набор детей 6-11 лет для исследования вакцины от COVID-19

В скором времени на территории России стартует набор детей в возрасте от шести до 11 лет включительно для тестирования вакцины против COVID-19. Об этом рассказал директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Медик уточнил, что проведение клинических исследований препарата, одобренных ранее министерством здравоохранения страны, начнется через 18-20 дней.

«К этому моменту уже начнется набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация», - указал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне в Москве стартовала бесплатная вакцинация подростков от коронавирусной инфекции. Процедура, проводящаяся с использованием препарата «Спутник М», осуществляется в 13 пунктах по всему городу.