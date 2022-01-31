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Гинцбург рассказал, когда начнется набор детей 6-11 лет для исследования вакцины от COVID-19

Анна Берестовая
23:21 31.01.2022
Ранее в Минздраве РФ разрешили проведение клинических испытаний препарата от коронавируса для детей.
Гинцбург рассказал, когда начнется набор детей 6-11 лет для исследования вакцины от COVID-19
© Фото: Evgeny Sinitsyn XinHua Globallookpress
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В скором времени на территории России стартует набор детей в возрасте от шести до 11 лет включительно для тестирования вакцины против COVID-19. Об этом рассказал директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Медик уточнил, что проведение клинических исследований препарата, одобренных ранее министерством здравоохранения страны, начнется через 18-20 дней.

«К этому моменту уже начнется набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация», - указал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне в Москве стартовала бесплатная вакцинация подростков от коронавирусной инфекции. Процедура, проводящаяся с использованием препарата «Спутник М», осуществляется в 13 пунктах по всему городу.

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