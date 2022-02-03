Путин поручил проработать предложения о перезапуске программы утилизации автомобилей

Президент России Владимир Путин обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой дать поручение Минпромторгу проработать идею перезапуска программы утилизации автомобилей в РФ. С такой идеей выступил один из членов общественной организации «Деловая Россия» на встрече с президентом.

«Андрей Рэмович, дайте, пожалуйста, поручение Минпромторгу, а потом доложите предложения, которые вы подготовили», - сказал Президент России.

Ранее эксперт рассказал, какие будут цены на автомобили в 2022 году в РФ. По его словам, во время пандемии коронавируса на рынке возникла нехватка новых машин.