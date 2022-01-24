Эксперт рассказал, что будет с ценами на автомобили в 2022 году в России

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал о том, ждать ли продолжения роста цен на новые автомобили в 2022 году в России. По его мнению, во время пандемии коронавируса на рынке возникла нехватка новых авто, которая была обусловлена дефицитом комплектующих.

Таким образом, как подчеркнул Субботин, рынок отреагировал на разрыв между спросом и предложением ростом цен на новые машины. Однако, по мнению эксперта, в наступившем году ситуация должна измениться.

Субботин рассказал, что строительство заводов по производству комплектующих (микрочипов) приведет к увеличению объемов выпуска машин. Кроме того, опасаться дальнейшего роста цен на автомобили не стоит, полагает эксперт.

«Цены на автомобили в 2022 году расти не будут, потому что они и так скакнули до невероятных вершин. Так всегда происходит. Повышения цен на автомобили в ближайшее время не будет», - предположил Вячеслав Субботин в интервью для радио Sputnik.

При этом, по его мнению, снижение цен на авто может произойти после увеличения их выпуска, связанного с наращиванием производства микросхем.

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