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В МИД РФ раскрыли подробности переговоров министров иностранных дел РФ и КНР

Елизавета Потейчук
20:25 03.02.2022
В частности, в ходе диалога Сергей Лавров пожелал китайской стороне успешного и зрелищного проведения зимней Олимпиады.
В МИД РФ раскрыли подробности переговоров министров иностранных дел РФ и КНР
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Пекине прошел рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в ходе которого состоялись переговоры с китайским коллегой Ваном И по инициативе КНР. В частности, стороны обменялись точками зрения по актуальным глобальным и региональным проблемам, включая ситуацию в Афганистане, на Корейском полуострове и обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне усилий США и их союзников по созданию в регионе узкоблоковых структур, угрожающих «асеаноцентричной архитектуре безопасности и стабильности».

«Основной задачей встречи министров стала подготовка проведения первого за два года очного российско-китайского саммита. Главы внешнеполитических ведомств “сверили часы” по актуальным вопросам двусторонних отношений и взаимодействия в мировых делах. Они дали высокую оценку текущему состоянию российско-китайского стратегического партнерства, высказались за дальнейшее уплотнение совместных усилий на международной арене», - сказано в сообщении российского внешнедипломатического ведомства.

Кроме того, Лавров пожелал китайской стороне успешного и зрелищного проведения зимней Олимпиады. Министры иностранных дел пришли к выводу, что дипломатический бойкот Игр стал очередным результатом «попыток политизации спорта и грубым нарушением духа Олимпийской хартии, в особенности принципа политической нейтральности на спортивных мероприятиях». Помимо этого, по итогам встречи главы МИД стран подписали План российско-китайских межмидовских консультаций на 2022 год.

«Констатирована схожесть позиций по всем затронутым вопросам. Подтверждена важность продолжения практики регулярных контактов и обмена мнениями и оценками состояния международных отношений в целях дальнейшего углубления внешнеполитического взаимодействия двух стран», - добавили в министерстве.

Также Сергей Лавров в ходе переговоров в Пекине проинформировал своего китайского коллегу Вана И о ситуации в отношениях РФ с США и НАТО. Китайская сторона, в свою очередь, выразила поддержку и понимание позиции Кремля.

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