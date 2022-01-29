В Пятигорске началась эвакуация из-за пожара на хладокомбинате

В Ставропольском крае в Пятигорске произошло возгорание цеха хладокомбината, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС. Как уточняется, площадь пожара составила 600 метров квадратных.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался пожар в компрессорном цеху, существует угроза распространения. Пожар происходит на площади 600 кв. м», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, данных о пострадавших и погибших не поступало. Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал, что для того, чтобы обезопасить проживающих рядом с комбинатом жителей города, была организована эвакуация.

«Создан штаб по тушению пожара. Возгорание довольно серьезное. Просим жителей не приближаться к месту пожара. В целях предосторожности в близлежащих домах проводится эвакуация населения», - написал на своей странице в Instagram градоначальник.

В экстренных службах также добавили, что тушение пожара происходит по повышенному рангу сложности, к работе привлекли 64 человека и 19 единиц техники.