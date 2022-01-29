Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Пятигорске началась эвакуация из-за пожара на хладокомбинате

Анна Назайкина
17:20 29.01.2022
Тушение возгорания происходит по повышенному рангу сложности, к работе привлекли 64 человека и 19 единиц техники.
© Видео: Instagram, pyatigorsk_online, afisha_kmv © Фото: Instagram, pyatigorsk_online
Читайте нас на:

В Ставропольском крае в Пятигорске произошло возгорание цеха хладокомбината, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС. Как уточняется, площадь пожара составила 600 метров квадратных.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался пожар в компрессорном цеху, существует угроза распространения. Пожар происходит на площади 600 кв. м», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, данных о пострадавших и погибших не поступало. Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал, что для того, чтобы обезопасить проживающих рядом с комбинатом жителей города, была организована эвакуация.

«Создан штаб по тушению пожара. Возгорание довольно серьезное. Просим жителей не приближаться к месту пожара. В целях предосторожности в близлежащих домах проводится эвакуация населения», - написал на своей странице в Instagram градоначальник.

В экстренных службах также добавили, что тушение пожара происходит по повышенному рангу сложности, к работе привлекли 64 человека и 19 единиц техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:20 В стране и мире
Видео
В Пятигорске началась эвакуация из-за пожара на хладокомбинате
17:07 В стране и мире
Токаев заявил, что аэропорт Алма-Аты был захвачен для провоза боевиков
15:53 В стране и мире
Путин поставил вопрос о выплатах пенсий и оказании медпомощи бездомным
15:00 В стране и мире
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Зеленским в Пекине
08:58 Спорт
Видео
Легендарный номер 56: в Далласе устроили торжества в честь хоккеиста Зубова
Популярное
Видео
В Подмосковье пытаются поймать бегающего по области тигренка
Видео
Нападение стаи бездомных собак на школьника в Уфе попало на видео
Очевидцы необъяснимого: СМИ напомнили о финском «перевале Дятлова»
В Кремле оценили шутку Нуланд о возможности прокачивать по СП-2 водку вместо газа
Видео
Первый полет ударного беспилотника «Сириус» состоится в мае 2022 года
Видео
Игра несломленных: как проходил легендарный футбольный матч в блокадном Ленинграде
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.