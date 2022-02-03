В ЕК рассказали, как привитые российскими вакцинами могут получить сертификат ЕС

Представитель Еврокомиссии Кристиан Вигард заявил, что электронный COVID-сертификат Евросоюза показывает последнюю дозу вакцины, которую получил его обладатель. При условии, если данный препарат оказался среди одобренных EMA, то коронавирусный сертификат должен признаваться.

«Никаких изменений нет, есть одобренные ЕМА вакцины, которые должны признаваться, и есть вакцины не одобренные, признание которых находится в компетенции стран-членов. Сертификат вакцинации всегда показывает последнюю полученную дозу, в этом случае, если последняя доза была доза вакцины, одобренной ЕМА, то ваш сертификат должен признаваться», - цитирует РИА Новости слова представителя ЕК.

Таким образом, ковид-сертификат ЕС может выдаваться людям, привитым не сертифицированными российскими или китайскими вакцинами и одной бустерной дозой, сделанной разрешенным в Евросоюзе препаратом, сказал Вигард.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов охарактеризовал ситуацию, касающуюся взаимного признания COVID-сертификатов, как сложную. Он добавил, что разговоры о взаимном признании COVID-сертификатов идут.