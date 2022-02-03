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Генпрокуратура проверит обоснованность стоимости ПЦР-тестов

Марина Крижановская
10:10 03.02.2022
Соответствующее распоряжение дал генеральный прокурор России.
© Видео: Генеральная прокуратура России © Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Генеральная прокуратура Российской Федерации проведет проверку в отношении обоснования стоимости ПЦР-тестирования в стране. Соответствующее решение вызвано сообщениями в СМИ «о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций» в контексте тестирования на определение наличия коронавирусной инфекции COVID-19.

«В связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым поручено прокурорам субъектов Российской Федерации провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, а также цен на тест-системы в аптечной сети», - сообщает Генеральная прокуратура России.

Отмечается, что под проверку подпадают учреждения здравоохранения, «хозяйствующие субъекты», оказывающие данную услугу населению.

«Прокурорскими проверками охвачены учреждения здравоохранения, социального обслуживания, хозяйствующие субъекты, осуществляющие оказание услуг населению, органы государственной власти и местного самоуправления», - уточняет Генпрокуратура.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков предупредил об опасности пациентов с «омикроном» даже при отрицательном ПЦР-тесте. Это объясняется тем, что при отрицательном тесте могут быть все признаки заболевания, поскольку «у него был неправильно взят анализ: или не в тот день, или недостаточное количество материала». 

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