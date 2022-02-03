Сосульки-убийцы: в России госпитализируют людей после падения ледяных наростов

В Саратове с двадцатиметровой высоты глыба слежавшегося снега упала прямо на голову 58-летней женщине. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии. А снежный нарост с козырька балкона пятиэтажки в Балашихе обрушился на мать с двумя детьми. Один ребенок получил сотрясение мозга и порвал губу. В больнице ему оказывают помощь нейрохирурги, а второй чудом остался без травм.

Сотрудники коммунальных служб уже провели работу над ошибками, но, видимо, формально. Вид из окон верхних этажей соседних домов и сегодня напоминает пещерный. Но директор управляющей компании заверил - крыши чистили три дня назад. Убирать снежные наросты на балконах должны собственники квартир, но если не могут этого сделать самостоятельно, должны вызвать специалистов.

«Ни с одного балкона заявлений не было, будем связываться с пострадавшими, помогать, жизнь одна, тем более ребенок», - заявил генеральный директор управляющей компании Рафаэль Ахметов.

Зимой за состоянием крыш должны не только жители и коммунальщики, но и те, кто их контролирует. Однако сотрудников жилинспекции не хватает. Только в Московской области, согласно неофициальным данным, 54 тысячи многоквартирных домов, за которыми еженедельно наблюдают всего двести сотрудников.

Сосульки огромных размеров часто встречаются на крышах старых домов в Подмосковье. При падении с высоты пятого этажа ледяной нарост длиной от одного до двух метров даст фонтан из осколков в радиусе до десяти метров. Поражающий эффект не уступает наступательной гранате. Нависающая угроза не пугает ни пешеходов, ни владельцев припаркованных автомобилей. Территорию предварительно оцепляют там, где чистят снег. Даже оградительные ленты для некоторых - не преграда, и люди бегут на риск.

В Нижнем Новгороде рабочие упорно очищали кровлю многоэтажки до темноты в квартирах. Сотрудники коммунальных служб повредили силовой кабель. Напряжение подскочило с 220 до 380 вольт.

«Полетели глыбы льда, было очень шумно. У нас даже по подоконнику стучало. Я боялась за стекло. У нас телевизор не работал, приходил мастер и отремонтировал», - рассказала жительница дома Наталья Моренова.

Помимо Натальи, пострадали жители еще двадцати квартир. Виновники происшествия обещают возместить ущерб на несколько сотен тысяч рублей. Ответственные за чистку сосулек с козырьков подвергают опасности не только прохожих, но и себя. Рабочий в Москве сбивал ледяные наросты пластиковыми водопроводными трубами, соединенными между собой, и едва не упал с лестницы. А другой специалист забрался на высокий этаж по пожарной лестнице, чтобы сбить сосульки с помощью кирпича.