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СК опубликовал кадры обрушения ледяной глыбы на женщину в Саратове

Елизавета Потейчук
15:43 02.02.2022
Женщину госпитализировали в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.
© Видео: СК России по Саратовской области © Фото: СК России по Саратовской области
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В Саратове Следственный отдел по Октябрьскому району СУ СК РФ по области организовал доследственную проверку после инцидента со сходом глыбы с крыши дома, в результате которого женщина получила травмы. На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия. После будет дана оценка действиям или бездействию тех, кто отвечал за уборку снега и наледи с крыши и фасада жилого дома.

«По предварительным данным, 2 февраля 2022 года 58-летняя женщина получила телесные повреждения в результате схода ледяной глыбы с крыши многоквартирного дома №4 по улице Провиантской города Саратова. В результате полученных повреждений женщина была госпитализирована в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Ранее Следственный комитет России по Саратовской области возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство против матери, чьих детей нашли в овраге одного из сел. После совершения преступления мать пыталась скрыться, однако правоохранители обнаружили ее в Энгельсе и доставили в следственный отдел СК.

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