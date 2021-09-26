В Китае отреагировали на выступление Лаврова в ООН

Пекин готов сотрудничать с Москвой по вопросам обеспечения глобального мира и развития. Такое заявление сделал постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, когда комментировал выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее. Эту позицию китайский дипломат обозначил в своем аккаунте в Twitter.

«Слушаю выступление министра иностранных дел Лаврова на общих прениях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Разделяю его взгляды на глобальные вызовы. Жду с нетерпением тесного сотрудничества между Китаем и Россией для глобального мира и развития», — написал постпред.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что «саммит демократий», инициированный США, начнет раскол мирового сообщества на «своих» и «чужих». По словам дипломата, участников мероприятия Вашингтон будет определять сам, «присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам».