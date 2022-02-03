Фернандес заявил, что Аргентина в долгу перед РФ за поставки вакцины

Президента Аргентины Альберто Фернандес заявил, что страна находится перед Россией в долгу, потому что Москва первой озаботилась поставками в страну вакцины от коронавируса. Об этом глава государства заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Аргентина в долгу находится перед Российской Федерацией, потому что Россия первая озаботилась о том, чтобы Аргентина получила вакцину от коронавируса. И вот эта помощь помогла нам первыми получить доступ к российской вакцине "Спутник", благодаря этому мы смогли снизить воздействие пандемии на наших граждан», - заявил Фернандес на пресс-конференции по итогам переговоров.

В октябре Фернандес в рамках саммита G20 провел встречу с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Гебрейесусом. В ходе нее Фернандес отметил важность одобрения российской вакцины «Спутник V», которая широко применяется среди населения Аргентины в период пандемии COVID-19.