Президент Аргентины заявил гендиректору ВОЗ о важности одобрения «Спутника V»

Президент Аргентины Альберто Фернандес в рамках саммита G20 провел встречу с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Гебрейесусом. В ходе нее Фернандес отметил важность одобрения российской вакцины «Спутник V», которая широко применяется среди населения Аргентины в период пандемии COVID-19.

Гендиректор ВОЗ, в свою очередь, отметил, что на данный момент наблюдается некий прогресс в обмене информацией по утверждению российского препарата, передает издание Clarin. Агентство Организации Объединенных Наций анонсировало проведение инспекций на производствах «Спутника V», чтобы продолжить собирать доказательства для включения препарата в список вакцин для экстренного использования.

Ранее глава Центра Гамалеи объяснил, что мешает ЕМА и ВОЗ признать «Спутник V». По мнению Гинцбурга, российское и европейское законодательства по регистрации вакцин плохо гармонизированы друг с другом.