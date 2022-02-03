СК попросил избрать меру пресечения для участника потасовки в ОВД Петербурга

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд изберет меру пресечения бывшему инспектору ДПС, который в ходе потасовки в одной из дежурных частей города нанес травму коллеге - сотруднице уголовного розыска. Тем временем следствие попросило суд назначить обвиняемому домашний арест.

«Василеостровский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.3 ст.286 (Превышение должностных полномочий) УК РФ», - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что бывший сотрудник ДПС вину не признает. А СК, в свою очередь, ходатайствует о домашнем аресте обвиняемого сроком по 1 апреля.

Напомним, что конфликт между мужчиной и женщиной завязался после того, как инспектор ГИБДД потребовал у сотрудницы уголовного розыска удостоверение полицейского, ибо девушка находилась в здании с оружием. Однако сотрудница так и не показала удостоверение инспектору, разговаривая при этом с кем-то по телефону. Более того, момент потасовки удалось снять на видео. В результате инцидента девушка была госпитализирована в больницу с переломом.