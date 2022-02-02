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Метеоролог рассказал о сроках наступления весны

Игнат Далакян
19:40 02.02.2022
По мнению метеоролога говорить о сроках наступления весны рано, но есть предпосылка к тому, что она не будет слишком ранней.
Метеоролог рассказал о сроках наступления весны
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
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Пока еще рано определять сроки наступления весны, поскольку надежный прогноз возможен на срок до двух-трех недель. Такого мнения придерживается ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Локощенко.

«Говорить о весне, в частности, о марте пока что рано, но есть предпосылка к тому, что весна не будет слишком ранней. Эта предпосылка - очень мощный снежный покров», - рассказал в интервью радио Sputnik Локощенко.

На Западе существует примета, что по поведению сурков в день на 2 февраля можно говорить о близости наступления весны. Однако российский метеоролог, наоборот считает, что по поведению животных нельзя предсказать весну.

«Приметы по поведению животных долгосрочного характера не работают, поведение животных может иметь значение лишь для краткосрочного прогноза погоды. Но говорить о том, какой будет весна, по поведению сурков или других животных невозможно», - считает метеоролог.

Ранее метеорологи говорили о резком похолодании в Москве. К концу этой недели ожидается похолодание до минус 14 градусов.

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