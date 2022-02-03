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Военные РФ и Белоруссии отработали авиаудары по «противнику» на полигоне в Бресте

16:37 03.02.2022
За отработкой учебно-боевых задач наблюдали министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Самолеты Як-130 и Су-25 нанесли удар по технике и живой силе условного противника неуправляемыми авиационными ракетами в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

В Белоруссии на полигоне Брестский в четверг прошел этап с боевой стрельбой общевойсковых и десантных подразделений с применением огня артиллерии, отработкой ударов штурмовой и армейской авиации.

Перед нанесением авиационного удара была проведена воздушная разведка с помощью беспилотников. За отработкой учебно-боевых задач наблюдали министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин.

Як-130 способен уничтожать малоскоростные воздушные цели, в частности - беспилотники и вертолеты. Многофункциональность самолета делает его экономически эффективным средством, особенно для стран с небольшой территорией и относительно небольшим военным бюджетом.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Су-25 создавался как самолет для полномасштабной войны, который мог бы вести наступление вместе с армией, не завися от аэродромов. Именно этим обусловлено то, что он может использоваться с грунтовых полос. В случае экстренной ситуации Су-25 способен использовать вместо керосина обычный бензин или дизельное топливо.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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