Биофизик спрогнозировала, что произойдет с вытеснением «дельты» из России

Врач-биофизик Нелли Соседова объяснила природу явления, связанного с вытеснением штаммом «омикрон» COVID-19 своего предшественника «дельты» почти на 100%. Так, Соседова предположила, что доминирование омикрон-штамма в России может поспособствовать снижению показателя смертности среди граждан.

«Идет классический эпидемический процесс мутации вируса и вытеснения одного штамма другим. Люди начинают массово болеть "омикроном" из-за его высокой контагиозности, он вытесняет "дельту", это классика жанра. Уже сейчас это приводит к тому, что и смертей меньше, и легче переносится COVID-19», - рассказала врач в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, осложненная вирусная пневмония появляется только у людей с хроническими заболеваниями. Соседова подчеркнула, что многие пациенты уже болеют не две-три недели, а как при классическом ОРВИ - пять дней. В случае если развитие коронавирусной инфекции в дальнейшем пойдет «как по учебнику», то дельта-штамм, по мнению врача, вовсе исчезнет через год или два.

«Обычно ОРВИ-подобные заболевания движутся с востока на запад по нашему земному шару. "Омикрон" пришел из Африки, где уже практически нет "дельты". Так и от нас "дельта" уйдет в другое полушарие, а потом со временем исчезнет. Для этого должен пройти год или два. Это классический эпидемический процесс, как по учебнику», - добавила Соседова.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова прокомментировала ситуацию с заболеваемостью новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Кроме того, специалист отметила, что более легкое течение «омикрона» у человека происходит благодаря тому, что большое количество людей прошло вакцинацию, а не тому, что штамм «полегчал».