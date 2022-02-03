Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Биофизик спрогнозировала, что произойдет с вытеснением «дельты» из России

Елизавета Потейчук
16:01 03.02.2022
По словам Нелли Соседовой, если COVID-19 в дальнейшем будет развиваться «как по учебнику», то «дельта» исчезнет через один-два года.
Биофизик спрогнозировала, что произойдет с вытеснением «дельты» из России
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Читайте нас на:

Врач-биофизик Нелли Соседова объяснила природу явления, связанного с вытеснением штаммом «омикрон» COVID-19 своего предшественника «дельты» почти на 100%. Так, Соседова предположила, что доминирование омикрон-штамма в России может поспособствовать снижению показателя смертности среди граждан.

«Идет классический эпидемический процесс мутации вируса и вытеснения одного штамма другим. Люди начинают массово болеть "омикроном" из-за его высокой контагиозности, он вытесняет "дельту", это классика жанра. Уже сейчас это приводит к тому, что и смертей меньше, и легче переносится COVID-19», - рассказала врач в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, осложненная вирусная пневмония появляется только у людей с хроническими заболеваниями. Соседова подчеркнула, что многие пациенты уже болеют не две-три недели, а как при классическом ОРВИ - пять дней. В случае если развитие коронавирусной инфекции в дальнейшем пойдет «как по учебнику», то дельта-штамм, по мнению врача, вовсе исчезнет через год или два.

«Обычно ОРВИ-подобные заболевания движутся с востока на запад по нашему земному шару. "Омикрон" пришел из Африки, где уже практически нет "дельты". Так и от нас "дельта" уйдет в другое полушарие, а потом со временем исчезнет. Для этого должен пройти год или два. Это классический эпидемический процесс, как по учебнику», - добавила Соседова.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова прокомментировала ситуацию с заболеваемостью новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Кроме того, специалист отметила, что более легкое течение «омикрона» у человека происходит благодаря тому, что большое количество людей прошло вакцинацию, а не тому, что штамм «полегчал».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:25 В стране и мире
Россия прекращает спутниковое и иное вещание Deutsche Welle
15:45 Спорт
Знаменосцами России на Олимпиаде стали хоккеист Шипачев и конькобежка Фаткулина
14:06 В стране и мире
Путин заявил о поездке на ОИ-2022 вместе с президентом Аргентины
12:18 В стране и мире
Видео
Лукашенко заявил о намерении закупить у РФ почти всю технику, участвующую в учениях «Союзная решимость - 2022»
11:12 В стране и мире
Видео
Началось прощание с Виктором Мережко
Популярное
Шойгу приехал на переговоры с Лукашенко
Путин рассказал о своих любимых видах спорта
Видео
Опубликовано видео драки инспектора ДПС и сотрудницы угрозыска в Петербурге
Видео
Представитель судовладельца сообщил, что затонувший в Зарубино краболов был технически исправен
Видео
Огромный разлом образовался на берегу Черного моря
Видео
Шойгу сообщил, что войска ВВО преодолели до 10 тысяч километров в ходе проверки сил РФ и Белоруссии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.