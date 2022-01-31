Биолог объяснила, благодаря чему человек легче переносит «омикрон»

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова прокомментировала ситуацию с заболеваемостью новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». По ее словам, течение заболевания проходит легче, когда с вирусом начинают бороться интерфероны.

«Разобрались с нюансами. Все-таки у нас да, произошло снижение самого патогенеза. Прежде всего за счет размножения самого вируса в нашем организме. Он уже не может использовать технологию "стелс" и проникать в наши клетки, не задевая никакие сторожки интерферонов. И интерфероны, соответственно, у нас просыпаются и начинают вирус истреблять, и благодаря этому у нас легче немного проходит заболевание», - отметила Баранова во время стрима RT.

Кроме того, биолог отметила, что более легкое течение «омикрона» у человека происходит благодаря тому, что большое количество людей прошло вакцинацию, а не тому, что штамм «полегчал».

Ранее вирусолог, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов объяснил, почему «омикрон» можно легко спутать с ОРВИ. В беседе со «Звездой» он подчеркнул, что выявить заражение именно омикрон-штаммом можно только лабораторным путем. Также для ускорения выздоровления Нетесов посоветовал пациентам пить как можно больше воды.