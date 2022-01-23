Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Объявлен окончательный состав сборной России по хоккею для участия в Играх в Пекине

Елизавета Потейчук
22:43 23.01.2022
Всего тренерский штаб вызвал в олимпийскую сборную 25 хоккеистов и 6 запасных игроков.
Объявлен окончательный состав сборной России по хоккею для участия в Играх в Пекине
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
Читайте нас на:

В сборной России по хоккею окончательно утвердили состав игроков для участия в Олимпийских играх в Пекине. В общей сложности тренерский штаб под руководством Алексея Жамнова вызвал в национальную команду 25 игроков и 6 запасных хоккеистов.

В числе вратарей - Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА), запасной - Дмитрий Шугаев («Северсталь»). Защитниками сборной стали Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо», Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба - «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»), запасной - Семен Чистяков («Авангард»). Среди форвардов российской команды - Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба - СКА), Вадим Шипачев («Динамо», Москва), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Андрей Чибисов («Металлург»), Артур Каюмов, Артем Анисимов (оба - «Локомотив»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба - «Авангард»), запасные - Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачев («Трактор»), Станислав Галиев («Динамо», Москва). Состав хоккеистов был объявлен в эфире Первого канала.

Напомним, что заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что ни один хоккеист, который связан условиями действующего контракта с клубом НХЛ, не будет допущен к участию в Олимпиаде в 2022 году в Пекине. По его словам, исключений для конкретных групп игроков не планируются.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:12 В стране и мире
Президент Армении подал в отставку
16:43 В стране и мире
Глава СК поручил подготовить предложения по изменению законов об отлове бродячих собак
14:01 Армия
Сергей Шойгу поздравил ДОСААФ с 95-летним юбилеем
15:59 В стране и мире
Видео
В Подмосковье полыхает здание ресторана
11:54 В стране и мире
Число госпитализаций с COVID-19 в РФ сократилось более чем на треть за сутки
Популярное
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Видео
Тактаров пригласил в октагон напавших на него в Мексике
В Омской области неизвестный убил 10-летнюю девочку и ее родителей
Видео
Лавров заявил, что США предоставят ответы на предложения РФ на следующей неделе
Видео
В Хабаровском крае дивизионы С-400 «Триумф» подготовили для отбытия в Белоруссию: видео
Видео
РВСН получили гиперзвуковые ракеты «Авангард» в рамках перевооружения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.