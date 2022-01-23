Объявлен окончательный состав сборной России по хоккею для участия в Играх в Пекине

В сборной России по хоккею окончательно утвердили состав игроков для участия в Олимпийских играх в Пекине. В общей сложности тренерский штаб под руководством Алексея Жамнова вызвал в национальную команду 25 игроков и 6 запасных хоккеистов.

В числе вратарей - Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА), запасной - Дмитрий Шугаев («Северсталь»). Защитниками сборной стали Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо», Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба - «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»), запасной - Семен Чистяков («Авангард»). Среди форвардов российской команды - Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба - СКА), Вадим Шипачев («Динамо», Москва), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Андрей Чибисов («Металлург»), Артур Каюмов, Артем Анисимов (оба - «Локомотив»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба - «Авангард»), запасные - Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачев («Трактор»), Станислав Галиев («Динамо», Москва). Состав хоккеистов был объявлен в эфире Первого канала.

Напомним, что заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что ни один хоккеист, который связан условиями действующего контракта с клубом НХЛ, не будет допущен к участию в Олимпиаде в 2022 году в Пекине. По его словам, исключений для конкретных групп игроков не планируются.