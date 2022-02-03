Россияне начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии с 3 февраля

Отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области сообщило о старте начисления проиндексированных пенсий с сегодняшнего дня, 3 февраля, неработающим пенсионерам. Они получат выплаты за февраль с доиндексацией пенсии с 5,9% до 8,6%.

«Вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не нужно», - сказано в сообщении ПФР.

Увеличение суммы выплат коснется 30,8 миллиона человек, следует из статистики ПФР. Таким образом, пенсионеры теперь будут получать 18 984 рубля. Решение о новой индексации было принято задним числом, поэтому начисление пенсий в прошлом месяце происходило по старым параметрам.

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации в стране в текущем году пенсий российских граждан на 8,6% в конце января. Ранее заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова отмечала, что прибавка к данной социальной выплате после того, как произойдет индексация, в среднем будет равна 1 500 рублей.