Москва признана лучшим городом мира по качеству жизни

Организация Объединенных Наций (ООН) присудила Москве третье место в рейтинге лучших мегаполисов мира. Российская столица внесена в предварительный список «Индекс процветания городов». Первое место занял Сингапур, второе - Торонто.

При этом Москва стала лучшим мегаполисом мира по уровню развития инфраструктуры и качеству жизни, обойдя Лондон и Париж.

По итогам 2021 года Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир вошли в рейтинг городов, в которых качество жизни признано самым высоким. В столице также отмечается высокий спрос на культурные ценности и качество медицины.